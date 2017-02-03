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СБУ и военная прокуратура разоблачили во взяточничестве чиновника из Черкасской области

3 февраля 2017, 21:36
СБУ и военная прокуратура разоблачили во взяточничестве чиновника из Черкасской области

Взятку почти в миллион гривен хотел получить сотрудник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Полковник-чрезвычайник предлагал частному предпринимателю свои услуги в содействии беспрепятственной перевозке сельскохозяйственной продукции. Задержали его при получении взятки в восемьсот двадцать тысяч гривен. За эту сумму обещал решить вопрос с правоохранительными органами. Сейчас проводятся следственные действия по установлению других фактов незаконного обогащения, открыто уголовное производство.

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