СБУ и военная прокуратура разоблачили во взяточничестве чиновника из Черкасской области

Взятку почти в миллион гривен хотел получить сотрудник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Полковник-чрезвычайник предлагал частному предпринимателю свои услуги в содействии беспрепятственной перевозке сельскохозяйственной продукции. Задержали его при получении взятки в восемьсот двадцать тысяч гривен. За эту сумму обещал решить вопрос с правоохранительными органами. Сейчас проводятся следственные действия по установлению других фактов незаконного обогащения, открыто уголовное производство.