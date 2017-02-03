Почему ЮНЕСКО может исключить из списка Софию Киевскую?

Уникальный памятник ХІ века до сих пор под угрозой, поскольку ЮНЕСКО может исключить его из списка. В отечественном Министерстве культуры оправдываются - выполнили все требования международной организации. Сейчас проблема заключается лишь в одной скандальной застройке на улице Олеся Гончара. Жилой комплекс, высота которого портит виды на историческую и архитектурную достопримечательность столицы, имеет высоту 38 метров из двадцати семи разрешенных в этой охранной зоне. Сейчас строительство заморозили.