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Почему ЮНЕСКО может исключить из списка Софию Киевскую?

3 февраля 2017, 22:17
Почему ЮНЕСКО может исключить из списка Софию Киевскую?

Уникальный памятник ХІ века до сих пор под угрозой, поскольку ЮНЕСКО может исключить его из списка. В отечественном Министерстве культуры оправдываются - выполнили все требования международной организации. Сейчас проблема заключается лишь в одной скандальной застройке на улице Олеся Гончара. Жилой комплекс, высота которого портит виды на историческую и архитектурную достопримечательность столицы, имеет высоту 38 метров из двадцати семи разрешенных в этой охранной зоне. Сейчас строительство заморозили.

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