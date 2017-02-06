Напомнить пароль | Регистрация
среда, 8 февраля 2017
RSS   PDA УкрРус
Лучшие детективы мира

Новости канала ДТП

Выбрать дату
RSS

Масштабное ДТП на Хмельнитчине: двое погибших, еще двоих госпитализировали

6 февраля 2017, 15:33
Масштабное ДТП на Хмельнитчине: двое погибших, еще двоих госпитализировали

Между Шепетовкой и Славутой легковушка влетела под фуру. Уже известно: водитель "Фольксвагена" не справился с управлением и выскочил на встречную полосу, прямо в лоб многотонному авто. От мощного удара легковушка отлетела на обочину. В ее салоне было четыре человека. Двое пассажиров - мужчина и женщина - от страшных травм погибли мгновенно, а водителя и еще одного пассажира забрали в больницу. Водитель же грузовика отделался незначительными ушибами. Теперь правоохранители должны выяснить окончательную причину трагедии и уже открыли уголовное производство.

Обсудить на Facebook
ДТП

Новости по теме

Все новости
Комментарии
Имя
Поле обязательное для заполнения
Текст
Поле обязательное для заполнения
Защита
Вы ввели неверный защитный код

Сейчас в эфире

Сериал "Детективы"
Сериал "Детективы"

Далее

Телепрограмма

Телевидение для всей семьи

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Все права защищены.

Использование материалов сайта возможно только при условии гиперссылки на ntn.ua

НТН входит в состав Inter Media Group Limited

Реклама на сайте | Контакты
Разработано в Argentum IT Lab