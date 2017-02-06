Масштабное ДТП на Хмельнитчине: двое погибших, еще двоих госпитализировали

Между Шепетовкой и Славутой легковушка влетела под фуру. Уже известно: водитель "Фольксвагена" не справился с управлением и выскочил на встречную полосу, прямо в лоб многотонному авто. От мощного удара легковушка отлетела на обочину. В ее салоне было четыре человека. Двое пассажиров - мужчина и женщина - от страшных травм погибли мгновенно, а водителя и еще одного пассажира забрали в больницу. Водитель же грузовика отделался незначительными ушибами. Теперь правоохранители должны выяснить окончательную причину трагедии и уже открыли уголовное производство.