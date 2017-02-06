В столице водитель-везунчик попал во впечатляющее ДТП и остался невредимым

Снес отбойник, рекламный бокс и в конце - перевернулся. Владелец "Фольксвагена" не рассчитал своих сил и на скользкой дороге не справился с управлением машины. Она остановилась, лишь когда уже лежала на крыше. Несмотря на сбитое ограждение, лайт-бокс и феерическое переворачивание - водитель не пострадал и даже отказался от медицинской помощи. Патрульные предполагают, что молодой человек превысил скорость и поэтому потерял контроль над автомобилем.