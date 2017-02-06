Семейная драма в Закарпатье закончилась кровавым убийством

19-летний внук отправил на тот свет свою 80-летнюю бабушку. Следующей жертвой едва не стала его мать! Ночью юноша в селе Ставном вернулся домой, но не смог попасть внутрь - дверь была заперта. В доме мирно спали его бабушка и мать. Нетрезвый парень разозлился: сломал замок и набросился на женщин. Есть версия, что он требовал от них водку. Когда же женщины отказали, начал бить. Бабушку избил так, что она уже не встала. От сына досталось и матери - на ней нет живого места. Молодой человек в содеянном сознался, его арестовали.