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Семейная драма в Закарпатье закончилась кровавым убийством

6 февраля 2017, 17:20
Семейная драма в Закарпатье закончилась кровавым убийством

19-летний внук отправил на тот свет свою 80-летнюю бабушку. Следующей жертвой едва не стала его мать! Ночью юноша в селе Ставном вернулся домой, но не смог попасть внутрь - дверь была заперта. В доме мирно спали его бабушка и мать. Нетрезвый парень разозлился: сломал замок и набросился на женщин. Есть версия, что он требовал от них водку. Когда же женщины отказали, начал бить. Бабушку избил так, что она уже не встала. От сына досталось и матери - на ней нет живого места. Молодой человек в содеянном сознался, его арестовали.

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Драки и насилие, Убийства

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