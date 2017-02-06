В Запорожье похитили полицейское авто

Злоумышленники не подозревали, в какой переплет попали, когда посягнули на темно-синюю "девятку". Внешне это обычная машина с белыми номерами. Ее владелец на десять минут оставил железного коня у подъезда. Но когда вернулся, машина исчезла. Впрочем, разыскали ее очень быстро, ведь оборудован автомобиль специальным маячком. Сигнал привел правоохранителей в гараж воров. В помещении копы нашли множество запчастей от различных авто. Воров задержали. Сейчас их допрашивают. Они уже признались в десяти похищениях.