Дерзкое нападение на 10-летнего школьника в спальном районе Киева

Молодой человек следил за ребенком, следовал за мальчиком до самого подъезда дома, где живет школьник. Уже у входной двери вор выхватил нож и, угрожая расправой, заставил отдать ему мобильный телефон. Когда получил желаемое - убежал. Но испуганный мальчик сразу рассказал обо всем родителям, взрослые вызвали полицию. Задержали вора уже на следующий день, потому что оружие он оставил прямо на месте преступления. А вот украденный телефон успел сдать в ломбард. Известно, что детей он грабит не впервые. В прошлом году парня уже судили за аналогичное преступление. За разбойное нападение на мальчика он может попасть за решетку на 7 лет.