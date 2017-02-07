Разбойное нападение на семью фермеров закончилось стремительным бегством злоумышленников

На Сумщине трое молодых людей в балаклавах с пистолетом и ножами ворвались во двор селян. Они забаррикадировали входную дверь, чтобы фермеры-пенсионеры не могли выйти из дома, а сами ждали их сына. Когда 39-летний мужчина заехал автомобилем во двор, его вытащили из машины и сразу начали бить. Ничто не смогло удержать пожилых родителей в доме, когда они услышали крики своего ребенка о помощи. Неожиданный отпор хозяев заставил разбойников изо всех сил скрыться со двора. Они даже оружие свое потеряли. Двух беглецов полиция задержала уже на окраине села, еще один сообщник разыскивается. Ворами оказались ранее судимые гастролеры из Харьковской области.