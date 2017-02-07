На Закарпатье рейсовый автобус с пассажирами упал в стометровую пропасть!

Происшествие случилось возле села Квасов. Уже известно, во время движения ув транспорта сломалась рессора, и он стал неуправляемым. Только каким-то чудом от страшной трагедии людей спасло дерево. Оно и остановило автобус во время головокружительного падения! В салоне было 15 пассажиров, в том числе двое детей. Всех пришлось госпитализировать. По факту аварии правоохранители уже открыли уголовное производство. А чрезвычайники до сих пор пытаются извлечь автобус из пропасти.