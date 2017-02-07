В Винницкой области только за полсуток выпала недельная норма снега

Безумная непогода накрыла Винницкую область! Движение по автодорогам в регионе в настоящее время ограничено, особенно для многотонных авто. С кювета спасатели уже достали один грузовик. А из снежного заноса вытащили машину скорой помощи. Винница тоже остановилась в пробках, движение большинством автодорог затруднено, легковушки буксуют чуть ли не на каждом перекрестке. Возросло и количество ДТП. Страдают от непогоды и пешеходы. С переломами и ушибами в больницы попали уже полсотни людей. Зато коммунальщики отчитываются - в усиленном режиме работают от рассвета, а на дороги города высыпали более четырехсот тонн смеси. Синоптики же прогнозируют такие погодные условия на ближайшие трое суток. Поэтому людям советуют позаботиться о собственной безопасности, а водителям - избегать дальних поездок.