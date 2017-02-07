Львов содрогнулся от взрыва

Рвануло в жилом доме, в квартире на третьем этаже. Взрывной волной выбило окна и двери. В доме в этот момент никого не было. Не получили травмы и другие жители пятиэтажки. Хотя владелицу дома, где произошел взрыв, таки решили забрать - в психиатрическую больницу. По информации спасателей, взрыв произошел в ванной комнате, но не из-за газовой колонки или баллона. Утечки не обнаружено. Угрозы обрушения дома нет. Соседи предполагают, что все произошло именно из-за хозяйки дома, которая имеет психические расстройства и могла принести домой взрывное устройство или же смешать какие-то опасные вещества.