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Львов содрогнулся от взрыва

7 февраля 2017, 17:45
Львов содрогнулся от взрыва

Рвануло в жилом доме, в квартире на третьем этаже. Взрывной волной выбило окна и двери. В доме в этот момент никого не было. Не получили травмы и другие жители пятиэтажки. Хотя владелицу дома, где произошел взрыв, таки решили забрать - в психиатрическую больницу. По информации спасателей, взрыв произошел в ванной комнате, но не из-за газовой колонки или баллона. Утечки не обнаружено. Угрозы обрушения дома нет. Соседи предполагают, что все произошло именно из-за хозяйки дома, которая имеет психические расстройства и могла принести домой взрывное устройство или же смешать какие-то опасные вещества.

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