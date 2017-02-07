Правоохранители задержали квартирных воров, которые обчищали дома в Печерском районе столицы

Криминальная тройка выносила даже флаконы с духами. Друзей-квартирников удалось задержать как раз после очередной кражи. У них нашли фотоаппарат, золото, деньги и часы. В полиции говорят, что трио работало ловко: им хватало лишь несколько минут, чтобы взломать замки нескольких дверей, пошарить по квартире и в конце скрыться на автомобиле. От своей привычки - брать чужое - преступникам придется отказаться, потому что их ждет жизнь за решеткой.