Неутешительные прогнозы на ближайшую неделю

С сегодняшнего дня синоптики прогнозируют метели и трескучие морозы во всех регионах Украины. Непогоду будут сопровождать еще и порывы ветра - местами до 20 метров в секунду. Холоднее всего будет на востоке страны. Там столбики термометров опустятся до минус 26 градусов. Чуть менее сурово будет в Северных и Центральных областях - до 22 градусов ниже нуля. На несколько градусов выше будет в западных регионах, а теплее всего на юге - там показатели не опустятся ниже минус 10.