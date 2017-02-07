Напомнить пароль | Регистрация
среда, 8 февраля 2017
RSS   PDA УкрРус
Лучшие детективы мира

Новости канала Прочее

Выбрать дату
RSS

Неутешительные прогнозы на ближайшую неделю

7 февраля 2017, 22:21
Неутешительные прогнозы на ближайшую неделю

С сегодняшнего дня синоптики прогнозируют метели и трескучие морозы во всех регионах Украины. Непогоду будут сопровождать еще и порывы ветра - местами до 20 метров в секунду. Холоднее всего будет на востоке страны. Там столбики термометров опустятся до минус 26 градусов. Чуть менее сурово будет в Северных и Центральных областях - до 22 градусов ниже нуля. На несколько градусов выше будет в западных регионах, а теплее всего на юге - там показатели не опустятся ниже минус 10.

Обсудить на Facebook
Прочее

Новости по теме

Все новости
Комментарии
Имя
Поле обязательное для заполнения
Текст
Поле обязательное для заполнения
Защита
Вы ввели неверный защитный код

Сейчас в эфире

Сериал "Детективы"
Сериал "Детективы"

Далее

Телепрограмма

Телевидение для всей семьи

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Все права защищены.

Использование материалов сайта возможно только при условии гиперссылки на ntn.ua

НТН входит в состав Inter Media Group Limited

Реклама на сайте | Контакты
Разработано в Argentum IT Lab