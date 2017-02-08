В Винницкой области мощный взрыв унес жизнь молодого мужчины

Молодой человек погиб, еще двое девушек - с травмами попали в больницу в результате взрыва гранаты. Все произошло в поселке Крыжополь. Вечером 23-летний парень решил похвастаться гранатой РГД-5 перед невестой и друзьями. Но как только вытащил боеприпас, он разорвался прямо в руках парня. Шансов выжить у него не было, смерть наступила мгновенно. Девушки - 20 и 28 лет, которые на момент взрыва стояли возле хозяина, получили многочисленные осколковые ранения. Сейчас следователи выясняют, где хозяин взял боеприпас.