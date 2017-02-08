Морозы будут свирепствовать в Украине еще несколько дней

Уже завтра столбики термометров еще больше поползут вниз. Если ночью температура воздуха опустится до минус 15 градусов, то утром, местами, будет минус 23! Холоднее всего будет на востоке страны. Немного теплее - в северных и центральных областях. На юге показатели будут держаться на отметке минус 10. До пятницы почти всю Украину будет засыпать еще и снегом. О сильных метелях предупреждают жителей Прикарпатья. А вот в Одесской и Херсонской областях ожидают небольшой дождь с мокрым снегом. Непогоду будет сопровождать еще и сильный ветер. Но уже на следующей неделе морозы начнут понемногу утихать.