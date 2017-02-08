В Киеве неизвестные напали на картины

Около 15 неистовых молодых людей в балаклавах ворвались в Центр визуальной культуры. Их впустил охранник. По его словам, в дверь центра постучала девушка. И только он открыл дверь, неизвестные ворвались внутрь и начали избивать мужчину, еще и несколько раз прыснули в лицо перцовым спреем. Нападавшие сработали быстро: за 5 минут разбили стены, разрисовали их надписями, забрали часть работ, а также пытались ворваться в комнату, где сидели сотрудники центра. К слову, правоохранители прибыли только через полчаса, хотя их предупреждали о возможных инцидентах в течение всего выставочного дня.