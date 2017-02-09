Напомнить пароль | Регистрация
пятница, 10 февраля 2017
RSS   PDA УкрРус
Лучшие детективы мира

Новости канала Прочее

Выбрать дату
RSS

Чрезмерно толстые тигры и львы поражают посетителей зоопарка в Китае

9 февраля 2017, 12:22
Чрезмерно толстые тигры и львы поражают посетителей зоопарка в Китае

Богатая жизнь - она другая! Как же родиться хищником и не иметь нужды охотиться, продемонстрировали львы и тигры с китайского зоопарка в городе Хар-бин. Толстенные животные валяются в вольерах и только иногда вальяжно прогуливаются зверинцем. Работники зверинца увеличили хищникам рацион, чтобы они нагуляли жирок на зиму и, очевидно, переборщили, потому что пушистики еле стоят на лапах. В зоопарке всех обеспокоенных посетителей успокаивают: говорят, вреда для здоровья животных нет. И на лето коты-пампушки вновь станут стройными и опасными хищниками.

Обсудить на Facebook
Прочее

Новости по теме

Все новости
Комментарии
Имя
Поле обязательное для заполнения
Текст
Поле обязательное для заполнения
Защита
Вы ввели неверный защитный код

Сейчас в эфире

Легенды бандитской Одессы
Легенды бандитской Одессы

Далее

Телепрограмма

Телевидение для всей семьи

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Все права защищены.

Использование материалов сайта возможно только при условии гиперссылки на ntn.ua

НТН входит в состав Inter Media Group Limited

Реклама на сайте | Контакты
Разработано в Argentum IT Lab