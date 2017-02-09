Чрезмерно толстые тигры и львы поражают посетителей зоопарка в Китае

Богатая жизнь - она другая! Как же родиться хищником и не иметь нужды охотиться, продемонстрировали львы и тигры с китайского зоопарка в городе Хар-бин. Толстенные животные валяются в вольерах и только иногда вальяжно прогуливаются зверинцем. Работники зверинца увеличили хищникам рацион, чтобы они нагуляли жирок на зиму и, очевидно, переборщили, потому что пушистики еле стоят на лапах. В зоопарке всех обеспокоенных посетителей успокаивают: говорят, вреда для здоровья животных нет. И на лето коты-пампушки вновь станут стройными и опасными хищниками.