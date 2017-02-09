Два человека погибли в ужасной аварии на Ровенщине

Там столкнулись "Лексус" и бензовоз. Трагедия произошла около восьми вечера на трассе Киев-Чоп. 53-летний водитель иномарки решил обогнать транспорт, который двигался впереди. Впрочем, не учел ни дорожной ситуации, ни безопасной скорости, и уже на встречной полосе столкнулся с многотонным авто. Пассажир внедорожника, 47-летний харьковчанин, погиб мгновенно. За жизнь водителя до последнего боролись врачи скорой, впрочем бесполезно. Мужчина скончался по дороге в больницу. 30-летний водитель бензовоза, житель Львовщины, не пострадал. В полиции уже открыли уголовное производство и выясняют окончательные причины трагедии.