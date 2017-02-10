Умер легендарный голкипер Виктор Чанов

Мир футбола - в трауре. В возрасте 57 лет остановилось сердце знаменитого вратаря сборной СССР, киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера". Он - трехкратный чемпион СССР и пятикратный обладатель Кубка СССР, а также победитель Кубка Кубков 86-го года в составе киевского "Динамо". Как тренер работал в "Динамо" и "ЦСКА-Борисфен". 20 января его избили неизвестные, травмировали голову. На следующий день Виктору Чанову сделали операцию. Однако через две недели его не стало. По крайней мере, такие сообщения появились в СМИ. Впрочем, семья Виктора Чанова эту информацию опровергает и называет ее откровенной ложью.