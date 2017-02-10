Из-за сильных морозов многие школы закрыли на вынужденные каникулы

Сильные морозы продолжают господствовать почти на всей территории Украины. Из-за арктических температур харьковские школьники накануне остались дома. Там отменили обучение. Такая же ситуация и на Сумщине. Ученики младшей школы в десяти районах области - на вынужденных каникулах. Температура воздуха в регионе накануне ночью опустилась до минус 27 градусов. В больницы уже доставлены несколько человек с обморожением. А в Виннице, на Волыни и Полесье - метели. Там ограничили движение крупногабаритного транспорта. Доехать до некоторых сел невозможно из-за несколькометровых сугробов.