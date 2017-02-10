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Спецрепортаж "Свідка": Валерия Нагаевская дождалась заветной операции!

10 февраля 2017, 17:20
Спецрепортаж "Свідка": Валерия Нагаевская дождалась заветной операции!

Уникальная операция, на которую собирала деньги вся страна! Шанс на полноценную жизнь получила киевлянка Валерия Нагаевская. Женщина с детства прикована к инвалидной коляске из-за ДЦП. Но несмотря на это, встретила свою любовь и родила здоровую дочь. Ради нее, во что бы то ни стало, стремилась стать на ноги. Деньги собрали. И вот просто в эти минуты продолжается операция по вживлению в мозг нейростимулятора.

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