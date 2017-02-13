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В Хмельницком на горячем поймали банду квартирных воров

13 февраля 2017, 18:28
В Хмельницком на горячем поймали банду квартирных воров

Преступников трое - ранее уже судимые. Двое из них хмельнитчане, третий подельник приезжал аж из Мариуполя. Ограбление планировали тщательно: сначала следили за владельцами квартир, и когда те уходили из дома, выносили бытовую технику, деньги, ювелирные украшения и даже одежду. С последней ограбленной квартиры воры украли даже женские сапоги. Похищенное тщательно упаковывали и переправляли в Мариуполь. В полиции говорят, на счету злоумышленников с десяток квартирных краж. Поэтому сейчас уголовное трио в СИЗО. Всем грозит до шести лет лишения свободы.

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