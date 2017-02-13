Срочная эвакуация и экологическая катастрофа в Калифорнии

Из-за прорыва крупнейшей в США плотины до трехсот тысяч человек вынуждены экстренно переселяться из собственных домов и бежать, чтобы не погибнуть. Из-за ливней и эрозии, которые вызвали аварийную ситуацию на плотине, из резервуара может вырваться до двух кубических миль воды. Озеро Оровилль фактически смоет с лица земли целую область в 200 километрах от Сан-Франциско. Сооружение, которое ныне разрушается на глазах, - двести тридцать метров длиной.