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Столичные школы начали закрываться на карантин

13 февраля 2017, 20:47
Столичные школы начали закрываться на карантин

Из-за гриппа и ОРВИ одна столичная школа закрыта на карантин. В трех учебных заведениях Днепровского и Деснянского района частично приостановили учебный процесс, потому что более двадцати процентов школьников болеет. Говорить об эпидемии еще рано, говорят чиновники. Впрочем, настораживает тот факт, что грипп косит преимущественно детей. За последнюю неделю медики госпитализировали около трехсот пациентов. Подавляющее большинство из них - это малолетние.

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