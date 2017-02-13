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В Панаме арестовали основателей компании Мосак-Фонсека, которая регистрировала скандальные оффшоры

13 февраля 2017, 22:08
В Панаме арестовали основателей компании Мосак-Фонсека, которая регистрировала скандальные оффшоры

Юргена Мосака и Рамона Фонсеку обвиняют в отмывании денег. В панамской прокуратуре заявили: собранная информация дает основания называть юридическую фирму преступной организацией, скрывавшей теневые капиталы, активы и средства неизвестного происхождения. Оффшорный скандал - так называемый панама-гейт - разгорелся в прошлом году весной. Большой массив конфиденциальных документов обнародовала немецкая газета "Зюддойчецайтунґ". Выяснилось, что оффшорные схемы использовали многие политики и публичные лица со всего мира.

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