В Панаме арестовали основателей компании Мосак-Фонсека, которая регистрировала скандальные оффшоры

Юргена Мосака и Рамона Фонсеку обвиняют в отмывании денег. В панамской прокуратуре заявили: собранная информация дает основания называть юридическую фирму преступной организацией, скрывавшей теневые капиталы, активы и средства неизвестного происхождения. Оффшорный скандал - так называемый панама-гейт - разгорелся в прошлом году весной. Большой массив конфиденциальных документов обнародовала немецкая газета "Зюддойчецайтунґ". Выяснилось, что оффшорные схемы использовали многие политики и публичные лица со всего мира.