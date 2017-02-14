В Днепре трое молодых людей до смерти забили бездомного

По подозрению в совершении преступления полиция задержала двух парней 19 и 16 лет и девушку, которой только 13. Поздно вечером компания распила в подъезде бутылку коньяка, после чего они вышли на улицу и увидели двух бездомных, спящих на трубах теплотрассы. Ребята и девушка набросились на них с камнями, били руками и ногами. Одного из бездомных забили до смерти, другой - с тяжелыми травмами попал в больницу. Во время задержания молодежь призналась в преступлении. Обоим парням уже избрана мера пресечения - содержание под стражей.