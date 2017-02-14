Страны-экспортеры цветов обеспечили всех влюбленных праздничными букетами

День Cвятого Валентина, или День всех влюбленных празднуют сегодня во многих странах мира. По случаю праздника флористы заранее подготовили миллионы цветов на экспорт. Чтобы порадовать влюбленных, колумбийцы круглосуточно паковали розы, гвоздики и тюльпаны. Ведь Колумбия - второй в мире экспортер. Благодаря соглашению о свободной торговле букеты преимущественно везут в Соединенные Штаты. Флористы надеются поздравить до девяноста процентов американок и провести один из самых прибыльных дней за весь год. Европейским красавицам, традиционно, будут дарить голландские композиции.