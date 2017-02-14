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Масштабный прорыв подземного водопровода затопил Винницу

14 февраля 2017, 16:17
Масштабный прорыв подземного водопровода затопил Винницу

С утра там поплыла одна из центральных магистралей города. Затопило километр автодороги на хмельницком шоссе. Поэтому полностью остановилось движение трамваев. Маршрутки и автомобили с утра полицейские направляют в объезд. Неуправляемые легковушки по скользкой дороге слетают на обочину. Пешеходы, оказавшиеся в эпицентре коммунального буйства, по колено утопают в воде. А часть микрорайона Вишенка осталась без водоснабжения. Сейчас на месте работают ремонтные бригады водоканала и коммунальщики. Откачать грязь и нечистоты обещают к вечеру.

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