Масштабный прорыв подземного водопровода затопил Винницу

С утра там поплыла одна из центральных магистралей города. Затопило километр автодороги на хмельницком шоссе. Поэтому полностью остановилось движение трамваев. Маршрутки и автомобили с утра полицейские направляют в объезд. Неуправляемые легковушки по скользкой дороге слетают на обочину. Пешеходы, оказавшиеся в эпицентре коммунального буйства, по колено утопают в воде. А часть микрорайона Вишенка осталась без водоснабжения. Сейчас на месте работают ремонтные бригады водоканала и коммунальщики. Откачать грязь и нечистоты обещают к вечеру.