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Синоптики объявили в Украине штормовое предупреждение

14 февраля 2017, 16:55
Синоптики объявили в Украине штормовое предупреждение

Сегодня и завтра дуновения ветра будут достигать 15-20 метров в секунду в большинстве регионов, кроме Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей. Из-за снижения температуры воздуха на дорогах - гололед. Спасатели призывают соблюдать элементарные правила безопасности: не ходить под раскидистыми деревьями, а также держаться подальше от рекламных щитов и линий электропередачи, ведь дуновения ветра могут их повредить.

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