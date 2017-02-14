Синоптики объявили в Украине штормовое предупреждение

Сегодня и завтра дуновения ветра будут достигать 15-20 метров в секунду в большинстве регионов, кроме Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей. Из-за снижения температуры воздуха на дорогах - гололед. Спасатели призывают соблюдать элементарные правила безопасности: не ходить под раскидистыми деревьями, а также держаться подальше от рекламных щитов и линий электропередачи, ведь дуновения ветра могут их повредить.