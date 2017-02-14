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В одной из ужгородских школ обнаружили менингит!

14 февраля 2017, 17:18
В одной из ужгородских школ обнаружили менингит!

В Ужгороде из-за обнаружения менингококковой инфекции у трех учеников и учителя остановили учебный процесс в начальной школе № 1. Инфекцию обнаружили еще неделю назад. Ученица первого класса с высокой температурой попала в больницу, и уже там ей установили диагноз. С начала недели в школе начали работать эпидемиологи и обнаружили менингококковую инфекцию еще у двух детей и учителя. В учреждении проведены противоэпидемические мероприятия, классы обработаны специальными средствами. На данный момент обследовано почти 100 человек, с которыми контактировали больные. Однако новых случаев заболевания или носительства менингококка не обнаружено.

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