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Взрыв бытового газа полностью уничтожил частный дом в райцентре Доброслав под Одессой

14 февраля 2017, 17:59
Взрыв бытового газа полностью уничтожил частный дом в райцентре Доброслав под Одессой

Здание разрушено до фундамeнта. Единственный житель чудом спасся. Предварительная причина несчастья - утечка газа. Люди рассказывают: рвануло с такой силой, что вздрогнули дома на нескольких улицах. Когда выбежали, увидели вместо большого дома руины. Мужчина, который арендовал дом, в этот день поменялся с напарником сменами, поэтому в момeнт взрыва был на работе. По иронии судьбы он работает оператором газовой котельной. Соседи предполагают: утечка газа могла произойти из-за использования самодельного газового котла.

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Катастрофы, Несчастные случаи

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