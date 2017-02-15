Психологи считают шокирующую смерть Любови Прасол самоубийством

Женщину, которая выбросила из окна своего сына и спрыгнула сама, - похоронили в Хотине. Рядом - и могила трехлетнего малыша. Трагедия произошла в воскресенье. Тридцатилетняя Любовь Прасол сначала выбросила двух котов и ребенка с седьмого этажа, а затем выпрыгнула из окна и сама. В интернете появилось видео с камер наблюдения, где четко виден момент падения женщины и ее ребенка. У следователей пока есть несколько версий. Первая - это несчастный случай. Мальчик мог выпасть, когда полез за котом, а женщина с горя выбросилась сама. А другая, что это убийство из-за семейной ссоры или работы, - погибшая была помощником судьи Верховного Суда Украины. Однако психологи, просмотрев видео, склоняются к мысли, что Любовь Прасол - таки самоубийца.