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Психологи считают шокирующую смерть Любови Прасол самоубийством

15 февраля 2017, 11:59
Психологи считают шокирующую смерть Любови Прасол самоубийством

Женщину, которая выбросила из окна своего сына и спрыгнула сама, - похоронили в Хотине. Рядом - и могила трехлетнего малыша. Трагедия произошла в воскресенье. Тридцатилетняя Любовь Прасол сначала выбросила двух котов и ребенка с седьмого этажа, а затем выпрыгнула из окна и сама. В интернете появилось видео с камер наблюдения, где четко виден момент падения женщины и ее ребенка. У следователей пока есть несколько версий. Первая - это несчастный случай. Мальчик мог выпасть, когда полез за котом, а женщина с горя выбросилась сама. А другая, что это убийство из-за семейной ссоры или работы, - погибшая была помощником судьи Верховного Суда Украины. Однако психологи, просмотрев видео, склоняются к мысли, что Любовь Прасол - таки самоубийца.

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