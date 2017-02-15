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В Киеве квартирные воры попались полисменам сразу после ограбления

15 февраля 2017, 13:02
В Киеве квартирные воры попались полисменам сразу после ограбления

Двое подозрительных молодых людей задержали на улице в Оболонском районе. При себе мужчины имели ценности, но откуда они, - объяснить не смогли. Как оказалось, вещи и деньги воры украли из дома неподалеку. Владелица квартиры заявила о краже как раз во время задержания злоумышленников. Одному сейчас выбирают меру пресечения, а сообщника отпустили под личное обязательство. Оба уже были судимы за подобные преступления и наркотики. Теперь им грозит до шести лет за решеткой. Награбленное отправили на экспертизу.

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