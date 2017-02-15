В Австрии за пропаганду нацизма арестовали двойника Адольфа Гитлера

25-летний мужчина, который называет себя Гаральд Гитлер, превратил себя в некоего клона фюрера. Недавно из Вены перебрался в городок, где родился диктатор. Там изучал литературу о Второй мировой, бродил и делал селфи рядом с домом, где провел первые годы жизни его кумир. Фото двойника распространило местное телевидение. В Австрии пропаганда нацизма - уголовное преступление. Сейчас живую копию лидера Третьего рейха допрашивают.