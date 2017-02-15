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Нарколабораторию в квартире обнаружили в Виннице

15 февраля 2017, 13:57
Нарколабораторию в квартире обнаружили в Виннице

Винницкие правоохранители задержали мужчину, который изготавливал наркотики прямо у себя дома. Во время обысков из его дома изъяли амфетамин, электронные весы, колбы, пробирки и другие принадлежности для его изготовления. А еще три незарегистрированные пистолеты. Все это, по словам задержанного, у него для собственных нужд. Химичил над зельем наркоделец по рецепту из интернета, и говорит, все удавалось идеально. По меньшей мере 7 лет мужчина проведет за решеткой за незаконное хранение и изготовление наркотиков. Как оказалось, он уже был судим, к тому же находился в розыске за аналогичные лабораторные эксперименты.

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