Маэстро "шелковые пальцы" Сергей Терентьев нуждается в помощи!

Одесситов шокировала новость: Сергею Терентьеву, музыканту с мировым именем, виртуозному классическому и джазовому пианисту ампутировали ногу. После четырех сложных операций на днях маэстро впервые сел за инструмент. Но, чтобы играть полноценно, ему придется заказывать специальный дорогой протез. Родные и друзья Сергея надеются на помощь неравнодушных.

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