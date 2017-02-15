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Полиция задержала преступника, ограбившего дома в нескольких областях Украины

15 февраля 2017, 18:16
Полиция задержала преступника, ограбившего дома в нескольких областях Украины

Правоохранители задержали преступника, который промышлял грабежами. Преимущественно нападал на женщин. Последний раз подстерег жертву вечером возле дома, ударил несколько раз ножом, ворвался в ее дом и забрал все ценные вещи. После этого полицейские усиленно искали уголовника. Его задержали на Хмельнитчине, как раз когда он залез в квартиру местного жителя. Грабителем оказался 37-летний ранее судимый житель Киевщины. За полгода совершил более 20 краж. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

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Драки и насилие, Ограбления

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