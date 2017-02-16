Прокуроров проверят на наркозависимость

Решение о проверке принял глава ГПУ Юрий Луценко. Вопиющий случай в Мукачево, где местный прокурор под кайфом стал зачинщиком ДТП, оказался далеко не единственным. В Запорожской области прокурор прямо на рабочем месте, на листах из уголовных производств, употреблял наркотики. Более того, принуждал к этому и своих коллег. На данный момент мужчина под стражей. В связи с этими событиями Луценко и приказал каждого прокурора страны проверить на наркозависимость.