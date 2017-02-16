В Одесской области задержали банду псевдокопов-грабителей

В преступную схему входили два мужчины и женщина. Согласно плану, последняя по сети познакомилась с 30-летним одесситом и договорилась о встрече. Мужчина сел в ее машину, и тут сразу подошли вооруженные подельники, которые представились полицейскими. Они надели наручники на пассажира и, имитируя обыск автомобиля, подбросили пакетик с белым веществом. А потом сообщили, что нашли наркотики, и предложили откупиться за якобы непривлечение к уголовной ответственности. Когда мужчина отказался, злоумышленники его избили и забрали 3 тысячи гривен и требовали от него еще 200 долларов. Потерпевший обратился в полицию. Злоумышленников задержали.