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Смерть в прямом эфире: в Доминиканской республике убили радиоведущего

16 февраля 2017, 13:21
Смерть в прямом эфире: в Доминиканской республике убили радиоведущего

Нападавшие ворвались в студию радиокомпании, когда Луис Мануэль Медина вел свою программу. Радийщик говорил в микрофон, когда раздались выстрелы и послышались крики. После этого видеозапись прервалась. Киллеры застрелили Медину и руководителя радиостанции. Секретаршу ранили, сейчас она в больнице. Правоохранители надеются, женщина поможет найти убийц. Главная версия - работники радио поплатились за то, что поднимали в эфире острые темы, говорили о коррупции и наркомафии.

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