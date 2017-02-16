Девушка-змея Шемика Чарльз станцевала под днищем внедорожника

Американка станцевала под днищем внедорожника, не выпуская из рук подносов со стаканами воды. Феноменально гибкая девушка умудрилась не только залезть под машину, не ложась на пол, но и не пролить ни капли. Чарльз - обладательница мирового рекорда за самое низкое исполнение танца лимбо. Танцор должен пройти под заранее установленной планкой - не прикасаясь руками и спиной земли. Чем ниже она расположена - тем выше ценят мастерство.