Напомнить пароль | Регистрация
четверг, 16 февраля 2017
RSS   PDA УкрРус
Лучшие детективы мира

Новости канала Прочее

Выбрать дату
RSS

Девушка-змея Шемика Чарльз станцевала под днищем внедорожника

16 февраля 2017, 16:58
Девушка-змея Шемика Чарльз станцевала под днищем внедорожника

Американка станцевала под днищем внедорожника, не выпуская из рук подносов со стаканами воды. Феноменально гибкая девушка умудрилась не только залезть под машину, не ложась на пол, но и не пролить ни капли. Чарльз - обладательница мирового рекорда за самое низкое исполнение танца лимбо. Танцор должен пройти под заранее установленной планкой - не прикасаясь руками и спиной земли. Чем ниже она расположена - тем выше ценят мастерство.

Обсудить на Facebook
Прочее

Новости по теме

Все новости
Комментарии
Имя
Поле обязательное для заполнения
Текст
Поле обязательное для заполнения
Защита
Вы ввели неверный защитный код

Сейчас в эфире

Сериал "Детективы"
Сериал "Детективы"

Далее

Телепрограмма

Телевидение для всей семьи

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Все права защищены.

Использование материалов сайта возможно только при условии гиперссылки на ntn.ua

НТН входит в состав Inter Media Group Limited

Реклама на сайте | Контакты
Разработано в Argentum IT Lab