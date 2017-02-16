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Животные-убийцы: женщину в собственном дворе разорвали бойцовские псы

16 февраля 2017, 17:48
Животные-убийцы: женщину в собственном дворе разорвали бойцовские псы

Кровавая трагедия произошла в Винницкой области. 72-летняя пенсионерка вышла из дома на улицу, и тут на нее набросились двое соседских стаффордширских терьеров. Бедняжка даже не успела позвать на помощь. Владельцев собак на тот момент дома не было. А пенсионерку в луже крови нашла дочь. Она сразу вызвала медиков, однако спасти старушку они не смогли. Сейчас тело женщины забрали на экспертизу. По факту трагедии открыли уголовное производство.

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Несчастные случаи, Убийства

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