Животные-убийцы: женщину в собственном дворе разорвали бойцовские псы

Кровавая трагедия произошла в Винницкой области. 72-летняя пенсионерка вышла из дома на улицу, и тут на нее набросились двое соседских стаффордширских терьеров. Бедняжка даже не успела позвать на помощь. Владельцев собак на тот момент дома не было. А пенсионерку в луже крови нашла дочь. Она сразу вызвала медиков, однако спасти старушку они не смогли. Сейчас тело женщины забрали на экспертизу. По факту трагедии открыли уголовное производство.