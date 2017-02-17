В Одессе задержали криминального авторитета

В полиции сообщили, что мужчина был ставленником "вора в законе" по прозвищу "Гули", который сейчас отбывает наказание. Своего "протеже" уголовник назначил "смотрящим" над этнической организованной преступной группой в регионе. 26-летний мужчина находился в розыске за совершение ряда преступлений. Во время обыска силовики изъяли у него оружие и наркотики и начали уголовное производство. Задержанный - в следственном изоляторе. Ему грозит до 5 лет заключения.