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В Одессе задержали криминального авторитета

17 февраля 2017, 13:55
В Одессе задержали криминального авторитета

В полиции сообщили, что мужчина был ставленником "вора в законе" по прозвищу "Гули", который сейчас отбывает наказание. Своего "протеже" уголовник назначил "смотрящим" над этнической организованной преступной группой в регионе. 26-летний мужчина находился в розыске за совершение ряда преступлений. Во время обыска силовики изъяли у него оружие и наркотики и начали уголовное производство. Задержанный - в следственном изоляторе. Ему грозит до 5 лет заключения.

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