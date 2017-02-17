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В столице задержали вора-альпиниста с актерскими способностями

17 февраля 2017, 14:26
В столице задержали вора-альпиниста с актерскими способностями

Мужчина с крыши на интернет-кабеле спустился на тринадцатый этаж, разбил стекло и обокрал квартиру. Прихватил ноутбук, планшет, телефон и 10 тысяч гривен и бросился бежать, - снова через окно. В этот момент домой вернулся владелец квартиры, он и вызвал полицию. А преступник так же на кабеле спустился этажом ниже, но в закрытом помещении оказался, как в ловушке. Просил сообщника вытащить его, но тот не справился. Когда же квартиру взялись штурмовать спецназовцы, для них вор-альпинист разыграл настоящий спектакль - притворился хозяином жилья.

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