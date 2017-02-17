Во Львове горела многоэтажка

Во время пожара в жилом доме Львова пять человек эвакуировали, среди них был и ребенок. Занялось около шести утра на третьем этаже. Во время пожара в квартире находились двое мужчин, которые самостоятельно покинули задымленное помещение. Токсичный дым быстро распространился. Двое пожилых людей, которым за семьдесят, что жили этажом выше, в результате отравления продуктами горения потеряли сознание. Их эвакуировали и передали медикам. Причину возгорания сейчас выясняют.