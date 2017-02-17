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В Украине с сегодняшнего дня начало действовать чрезвычайное положение в энергетике

17 февраля 2017, 17:50
В Украине с сегодняшнего дня начало действовать чрезвычайное положение в энергетике

Продлится оно месяц. Совет национальной безопасности и обороны утвердил меры, которые должны гарантировать энергетическую безопасность страны, и как надо экономить запасы угля. В областях должны обеспечить наличие передвижных теплогенераторов и создать пункты обогрева на случай, если теплоснабжение таки прекратится. Также СНБО поручил Кабмину пересмотреть экономическую обоснованность действующих тарифов на тепло, электроэнергию и жилищно-коммунальные услуги. В правительстве уверяют: веерные отключения все же неизбежны. В регионах уменьшат нагрузку на энергосистему в часы пик, а именно с 20:00 до 22:00.

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