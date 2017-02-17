На столичном Печерске двое злоумышленников отобрали у мужчины пакет с деньгами

Водитель направлялся в обменник по поручению своего работодателя. Там он должен был обменять гривны на доллары. Но оказалось, такого количества иностранной валюты там нет. Поэтому водитель забрал хозяйский миллион и сел в авто. Когда же застрял в пробке - незнакомец разбил пистолетом стекло. В это время его сообщник забрал с заднего сиденья пакет с деньгами и сумку водителя с документами и телефоном. Нападавших разыскивают.