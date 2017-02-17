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Игры с самоубийством: группы смерти распространяются среди украинских интернет-пользователей

17 февраля 2017, 18:20
Игры с самоубийством: группы смерти распространяются среди украинских интернет-пользователей

В Украине все большую популярность в соцсетях набирают страшные игры. "Синий кит", "Тихий дом", "Разбуди меня в четыре двадцать утра", - это названия сообществ в соцсети "ВКонтакте", где детей приглашают поиграть. Игроки должны выполнять задачи кураторов. Последнее из них - самоубийство. В киберполиции говорят, подростков зомбируют профессиональные психологи. Зачем это им и как уберечь ребенка от суицида?

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Общество, Прочее, Убийства

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