Игры с самоубийством: группы смерти распространяются среди украинских интернет-пользователей

В Украине все большую популярность в соцсетях набирают страшные игры. "Синий кит", "Тихий дом", "Разбуди меня в четыре двадцать утра", - это названия сообществ в соцсети "ВКонтакте", где детей приглашают поиграть. Игроки должны выполнять задачи кураторов. Последнее из них - самоубийство. В киберполиции говорят, подростков зомбируют профессиональные психологи. Зачем это им и как уберечь ребенка от суицида?