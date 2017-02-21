В Киеве нетрезвый и дерзкий водитель устроил гонки с полицейскими

Мужчина пытался убежать от патрульных проспектом Победы. Летел в центр со скоростью до 200 километров в час! Но в одном месте вдруг притормозил и зацепил полицейский "Приус". Автомобиль патрульных отбросило на отбойник, к счастью, никто не пострадал. Сам гонщик едва держался на ногах. Мужчина прошел алкотест - в его крови обнаружили аж 1,2 промилле алкоголя. Машину дерзкого водителя доставили на штрафплощадку. Сам неадекват угрожал стражам порядка своими связями с высокопоставленными чиновниками.