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В Киеве нетрезвый и дерзкий водитель устроил гонки с полицейскими

21 февраля 2017, 18:19
В Киеве нетрезвый и дерзкий водитель устроил гонки с полицейскими

Мужчина пытался убежать от патрульных проспектом Победы. Летел в центр со скоростью до 200 километров в час! Но в одном месте вдруг притормозил и зацепил полицейский "Приус". Автомобиль патрульных отбросило на отбойник, к счастью, никто не пострадал. Сам гонщик едва держался на ногах. Мужчина прошел алкотест - в его крови обнаружили аж 1,2 промилле алкоголя. Машину дерзкого водителя доставили на штрафплощадку. Сам неадекват угрожал стражам порядка своими связями с высокопоставленными чиновниками.

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ДТП

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