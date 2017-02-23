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Жуткое ДТП на проспекте Победы в столице

23 февраля 2017, 16:17
Жуткое ДТП на проспекте Победы в столице

Ночью водитель внедорожника не справился с управлением и на большой скорости влетел в бетонную опору моста. После этого автомобиль еще и выскочил на проезжую часть. Всего за какое-то мгновение транспорт превратился в груду металлолома. 28-летний водитель выжил только каким-то чудом! Из салона его вытаскивали спасатели. В больницу гонщика забрали в крайне тяжелом состоянии. Что именно вызвало ужасную аварию и был ли водитель пьян - пока неизвестно.

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